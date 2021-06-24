مصرع سائقين بعد تصادم مروع لثلاث عجلات في بابل

2021/06/24 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / لقي شخصان مصرعهمـا في حادث تصادم مروع بين ثلاث عجلات في محافظة بابل.وذكرت مديرية المرور العامة ، إن" حادثا مروريا مروعـا بين 3 عجلات ، الاولى نوع كيا سول، والمركبة الثانية نوع اجرة والثالثة نوع النترا ، اودى بوفاة سائقب المركبة الاولى والمركبة الثانية "، .واشارت الى ان " سبب وقوع الحادث يعود الى عبور سائق المركبة الأولى عبورا خاطئا من مساره الى المسار المقابل "./انتهى5

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