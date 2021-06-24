نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر قيام السلطات الأمريكية بحجب مواقع الكترونية إعلامية عراقية

2021/06/24 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين قيام القضاء الأمريكي بحجب مواقع قنوات إعلامية عراقية واستيلاء السلطات الأمريكية على تلك المواقع وهو مايؤكد القرصنة الأمريكية في الاستحواذ والتصدي للإعلام الحر .وقالت نقابة الصحفيين العراقييـن ، في بيان صحفي ، أن " ماقامت به حكومة الولايات المتحدة في خطوتها غير القانونية يؤكد من جديد زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج لها ".واشارت النقابة الى انها في الوقت الذي تدين فيه تلك الممارسات فانها تدعو الى عدم تكرارها ، والتي تقيد حرية الإعلام والتعبير وما تنتهجه وسائل الإعلام عبر العالم في ممارسة عملها الإعلامي بكل حرية ودون اية ضغوطات او تقييد ، وهو مايتنافى مع حرية الإعلام والممارسات الديمقراطية التي تؤكد عليها الاتفاقات الدولية المعنية ./انتهى5

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