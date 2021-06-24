قضية تجسس في العراق: واشنطن تعاقب أمريكية وقعت بغرام رجل من

2021/06/24 | 13:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قضت محكمة في الولايات المتحدة، بالسجن 23 عامًا بحق مترجمة أمريكية في قضية تجسس لصالح "حزب الله" أثناء عملها في قاعدة عسكرية في العراق.

سرّبت المترجمة بيانات 8 عراقيين على الأقل ومعلومات عن القوات الأمريكية إلى "حزب الله"

وعملت المترجمة مع البنتاغون، حيث اعترفت بتسريب أسماء مخبرين للجيش الأمريكي في العراق لرجل على صلة بحزب الله اللبناني بعد عكلية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني مطلع العام الماضي.

وذكراوزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنّ "المترجمة مريم طومسون (62 عامًا) أبرمت مع النيابة العامّة اتفاقًا أقرّت بموجبه بأنّها مذنبة بالتّهم الموجّهة إليها".

وقال البيان، إنّ المترجمة "اعترفت بأنّها زوّدت رجلاً لبنانيًا معلومات عسكرية سريّة مع علمها بأنّه سينقلها بدوره إلى حزب الله".

فيما قال المسؤول عن شؤون الأمن القومي في وزارة الخارجية الأميركية، بحسب البيان، إنّ "العقوبة التي صدرت بحقّ طومسون "تعكس خطورة أفعالها.



لقد خانت ثقة الشعب الأمريكي والمصادر التي عرّضتها للخطر والجنود الذين عملت معهم".

وتشير وثائق المحاكمة، إلى أنّ المرأة الأمريكية عملت مترجمة فورية في قاعدة عسكرية في الخارج، وأقامت علاقة عبر تطبيق فيديو مع رجل كشف لها عن ارتباطه بحزب الله اللبناني في عام 2017، قبل أنّ تقع في غرامه.

وتواجدت المترجمة الأمريكية تواجدها في قاعدة أربيل منذ كانون الأول/ديسمبر إلى جانب القوات الخاصة الأمريكية، قبيل عملية اغتيال سليماني في كانون الثاني/يناير 2020.

إثر ذلك طلب الرجل اللبناني من صديقته الأمريكية تزويده بأسماء المخبرين الذين قد يكونوا ساعدوا الولايات المتحّدة في اغتيال سليماني، وفق الوثائق المتوفرة.

واستجابت طومسون لطلب الرجل اللبناني بمراجعة ملفّات العديد من مخبري الجيش الأمريكي في العراق وإرسال بيانات ثمانية منهم على الأقل، بالإضافة إلى معلومات عن تكتيكات الولايات المتّحدة.

واعتقلت المترجمة الأمريكية من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في 27 شباط/فبراير 2020.

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