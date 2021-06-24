بالصور.. بلاسخارت تزور ام الشهيد ايهاب الوزني في منزلها بكربلاء

2021/06/24 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت الممثلة الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت،

اليوم الخميس، بوالدة الشهيد ايهاب

الوزني في منزلها بمحافظة كربلاء

المقدسة.

ويرى مراقبون ان هذه الزيارة تأتي

لتخفيف حدة الازمة الح

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