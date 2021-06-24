2021/06/24 | 13:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية..مدان بالإرهاب محكوم بالإعدام غيابياً يراجع محكمة فتعتقله الشرطة

أعلنت الشرطة القضائية، الخميس، اعتقال مدان بالإرهاب محكوم بالإعدام قضائياً لحظة مراجعته محكمة في الديوانية.

وقالت الشرطة القضائية في بيان، إن "قوة من قسم الشرطة القضائية في الديوانية، تمكنت باشراف مديرها العميد صائب فاضل وعدد آخر من المنتسبين وبعد الحصول على معلومات موثوق بها ومؤكدة من القاء القبض على محكوم غيابي بالإعدام وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، لحظة مراجعته (المحكمة)".

وأضافت أن "المعتقل من سكنة قضاء الحمزة في الديوانية، ويبلغ من العمر 52 سنة".

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