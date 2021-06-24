بلينكن يزور نصب الهولوكوست: معاداة السامية تترافق مع العنصرية وكراهية المثليين

2021/06/24 | 13:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن محرقة الهولوكوست أكثر من مجرد وسيلة لإبادة اليهود.

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