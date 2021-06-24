مستشار حكومي يحدد شرطًا لتحقق موازنة “متوازنة”.. هل ارتفاع اسعار النفط “سيفيد الانفاقات”؟

2021/06/24 | 13:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح يوم، الخميس، ان ارتفاع سعر النفط لا يجعل الموازنة متوازنة، إلا بشروط، مبينا أن فائض الموازنة دفعت الحكومة بعدم تمويل العجز بالاقتراض.

وقال صالح ان “ارتفاع سعر النفط لا يجعل الموازنة متوازنة إلا بشروط، حيث انه يجب ان يكون متوسط سعر النفط 75 دولارا على مدار السنة المالية وليس متذبذبا، كأن تنخفض الى 50 دولارا وترتفع مرة اخرى”، مبينا ان “الموازنة حدد فيها سعر البرميل بـ 45 دولارا وبها عجز افتراضي وبيها التزامات بالإنفاق وبها ايرادات نفطية وغير نفطية”.

واضاف صالح ان “سعر البرميل النفطي إذا استمر بسعر 75 دولارا طيلة السنة المالية سيكون هناك موازنة متوازنة بشرط أن تكون هناك كفاءة بالانفاق وكفاءة بالايرادات غير النفطية كما هو مخطط”.

واشار صالح الى انه “خلال الـ6 أشهر الاولى من العام الحالي حقق سعر البرميل اعلى من 45 دولارا وبما لا يقل عن 62 الى 65 دولارا متوسط سعر البيع، وبالتالي حقق فائضا جعلت الحكومة لا تقوم بتمويل العجز بالاقتراض”، لافتا الى ان “الموازنة تتحول من موازنة عجز الى موازنة متوازنة عندما تكون النفقات المرغوبة تساوي الإيرادات المرغوبة مع الفائض المتأتي من ارتفاع أسعار النفط”.

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