2021/06/24 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني خلص علماء آثار إلى أن أول حادثة قتل فيها سمك القرش الإنسان تعود إلى 3 ‏آلاف عام، حينها تعرض لمئات الجروح‎.‎ وذكر العلماء، بحسب ما أوردت شبكة “سكاي نيوز”، الخميس، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متى قتل أول إنسان بأسنان سمك القرش؟..



دراسة تكشف الزمان المركز الخبري الوطني.

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