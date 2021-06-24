يورو 2020.. مواجهات مثيرة في الدور الـ 16

2021/06/24 | 13:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مباريات مرحلة المجموعات في بطولة يورو 2020، بخروج 8 منتخبات وتأهل 16 آخرين إلى ثمن النهائي، من أجل بداية جديدة نحو اللقب.

ولم يشهد دور المجموعات مفاجآت تذكر، حيث ودعت المسابقة 8 منتخبات لم تكن مرشحة بقوة للعبور إلى دور الـ16، وهي منتخبات تركيا وفنلندا وروسيا ومقدونيا الشمالية واسكتلندا وبولندا وسلوفاكيا والمجر.

المتأهلون الستة عشر

تأهلت منتخبات إيطاليا وويلز وسويسرا عن المجموعة الأولى، وبلجيكا والدنمارك عن المجموعة الثانية، وهولندا والنمسا وأوكرانيا عن الثالثة، وإنجلترا وكرواتيا والتشيك عن الرابعة، والسويد وإسبانيا عن الخامسة، وفرنسا وألمانيا والبرتغال عن السادسة.

نزالات شرسة

ويشهد ثمن النهائي مواجهات مثيرة، حيث يصطدم المنتخب البرتغالي بنظيره البلجيكي، في مباراة يتوقع لها أن تكون من أفضل المواجهات في البطولة بالنظر إلى قائمة النجوم في كلا المنتخبين.

وبالتعادل الصعب لألمانيا أمام المجر في ختام المجموعة السادسة، تأهلت الماكينات إلى ثمن النهائي لتدخل في صدام عنيف مع منتخب إنجلترا، أحد المرشحين للفوز باللقب.

وستكون مواجهة كرواتيا وإسبانيا في دور الـ16 من بين المواجهات المنتظرة بشدة، وكذلك مباراة هولندا ضد منتخب التشيك.

وبصورة أقل قليلا ستنتظر أوروبا بشغف مباريات ويلز مع الدنمارك، والسويد ضد أوكرانيا، وفرنسا أمام سويسرا، وإيطاليا مع النمسا.

توقعات ربع النهائي

نظريا، تمتلك فرنسا أفضلية التأهل أمام سويسرا، وإيطاليا كذلك على حساب النمسا، كما ستكون كفة هولندا أرجح أمام التشيك، وإسبانيا قد تحصل على أفضلية نسبية أمام كرواتيا بعد صحوتها في ختام المجموعات وفوزها على سلوفاكيا بخماسية نظيفة.

أما مواجهات بلجيكا والبرتغال وإنجلترا وألمانيا، وويلز والدنمارك، والسويد وأوكرانيا، فلن تكون خاضعة للتوقعات نظرا لتقارب المستويات والمعطيات في كل المنتخبات المتنافسة وجها لوجه.

وتنطلق مباريات دور الـ16 السبت وتستمر حتى الثلاثاء، وبعدها يبدأ ربع النهائي يوم 2 يوليو المقبل.

PUKmedia عن سكاي نيوز

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