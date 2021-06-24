الوية مشتركة في وزارة البيشمركة تستلم 3 رواتب

2021/06/24 | 13:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تستلم الالوية المشتركة في وزارة البيشمركة اليوم الخميس، 3 رواتب دفعة واحدة، والتي تم تخصيصها لهم بمساعدات مالية من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

وقال مصدر مطلع في وزارة البيشمركة لـ PUKmedia، من المقرر ان يتم اليوم تحويل المساعدات المالية المخصصة من قبل الولايات المتحدة الى حساب وزارة البيشمركة، للالوية المشتركة في قوات البيشمركة والبالغة 14 لواءً.

واضاف المصدر: من المقرر ان تتسلم الالوية المشتركة 3 رواتب اخرى.

PUKmedia خاص

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