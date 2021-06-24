الزراعة توضح بخصوص وباء انفلونزا الطيور بالعراق وتصدر عدة توجيهات

2021/06/24 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، بشأن مرض انفلونزا الطيور في العراق.بينما أصدرت عدة توجيهات.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الوزارة ودائرة البيطرة اعلنتا انتهاء […]

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