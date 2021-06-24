الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع وسط كربلاء

2021/06/24 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة-واع- عباس كاظم

أخمدت فرق الدفاع المدني في كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، حريقاً اندلع في سوق العلاوي وسط المدينة القديمة بالمحافظة.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حريقاً نشب في المحال التجارية بسوق العلاوي وسط مدينة كربلاء القديمة بسبب تماس كهربائي أدى إلى إلحاق خسائر مادية".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني سارعت الى السيطرة على الحريق ومنع انتشاره واخمادة في وقت قياسي".

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