اعتقال 9 أشخاص تسللوا إلى العراق عبر الحدود مع سوريا

2021/06/24 | 14:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس عن القاء القبض على تسعة اشخاص تسللوا عبر الشريط الحدودي مع سوريا.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 حزيران 2021)، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى".

واضاف البيان ان"من خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم التاكد من تحرك عدة اشخاص من الجانب السوري لعبور الساتر الحدودي باتجاة الاراضي العراقية، وعلى ضوء ذلك تم توجيه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وقوة من الفوج الثاتي لواء المشاة 71 لنصب كمين لهم في قرية كاني عطار التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى القريبة من الحدود المشتركة إذ تم القبض عليهم فور اجتيازهم الساتر الحدودي".

واشار البيان "تبين انهم 9 اشخاص 4 نساء وخمسة أطفال يحملان الجنسية العربية، هذا وقد تم تسليمهم الى مركز شرطة ربيعة اصوليا بموجب وصل استلام".

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