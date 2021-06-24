2021/06/24 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصادر: اصابة شخص من قرية شيني بالسليمانية باشتباكات مع عناصر حزب العمال

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