مالية إقليم كردستان: البدء بتوزيع رواتب شهر حزيران مع استمرار استقطاع 21% منها

2021/06/24 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان موعد البدء بتوزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر حزيران الجاري.

الوزارة قالت في بيان ان توزيع رواتب الموظفين في وزارات الإقليم سيبدأ يوم غد الجمعة وذلك بتوزيع رواتب العاملين في وزارة الصحة، على ان تتسلم باقي الوزارات رواتب موظفيها تباعا وفق جدول محدد، مبينة ان رواتب الموظفين لشهر حزيران الجاري ستشهد استمرار اللجوء الى آلية استقطاع واحد وعشرين بالمئة من راتب الموظف، ونسبة خمسين بالمئة من أصحاب الدرجات الخاصة.

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