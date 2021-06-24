الموارد المائية تعلن موعد زيارة وزيرها لإيران وتكشف أجندتها

2021/06/24 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، موعد زيارة وزيرها مهدي رشيد الحمداني، الى إيران، فيما كشفت عن أجندة الزيارة.

وقال المتحدث باسم الموارد المائية، علي راضي، لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الموارد المائية، سيزور ايران منتصف الشهر المقبل".

وأضاف راضي، أن "الوزير سيبحث في ايران، حقوق العراق المائية ، والاطلاقات المائية، وتقاسم الضرر في فترات الشحة المائية".

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