منبئ جوي يفصح عن حقيقة وصول درجات الحرارة لـ60 درجة: سنشهد نصف الغليان

2021/06/24 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفصح المنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الخميس، عن حقيقة وصول درجات الحرارة إلى 60 درجة، فيما أكد أن العراق سيشهد نصف درجة الغليان .

وقال عطية، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "تطورات حالة الطقس اليوم الخميس، ستشهد هدوءاً نسبياً في سرعة الرياح السطحية، وارتفاع درجات الحرارة في عموم المدن، مع ارتفاع معدلات الرطوبة جنوبا".

وأضاف، أن "تراجعاً نسبياً في سرعة الرياح الشمالية الغربية هذا اليوم، ويوم غد الجمعة في كافة المدن، ومن المتوقع خلال ساعات نهار ومساء يوم السبت، ان تميل الرياح للسكون، مع ميلها احيانا الى متقلبة الاتجاه".

ولفت إلى ان "معدلات الرطوبة السطحية سترتفع في بعض مدن الجنوب بسبب تحول الرياح على فترات الى جنوبية او جنوبية شرقية، والتوقعات تشير لارتفاع درجات الحرارة بداية الاسبوع المقبل لتصل الى 50 درجة مئوية في اغلب مدن الجنوب والفرات الاوسط،، واقل من ذلك في باقي المدن".

وأكد، أنه "من المتوقع ايضا ظهور بعض السحب المتفرقة في اجواء مدن جنوب ووسط البلاد خلال بداية الاسبوع المقبل"، موضحاً ان "بعض مواقع التواصل نشرت توقعات ببلوغ درجة الحرارة في الظل 60 °م وهذا غير صحيح".

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