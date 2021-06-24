بلاسخارت تلتقي عائلة الشهيد الوزني

2021/06/24 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/زارت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت منزل االشهيد الناشط ايهاب الوزني والتقت عائلته في محافظة كربلاء./انتهى

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