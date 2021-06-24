بالصور .. تسفين ساحبة بحرية عراقية في الحوض العائم

2021/06/24 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نفذت ملاكات وزارة النقل ، عملية نوعية بتسفين الساحبة ( العروبة ) على متن الحوض العائم ( حطين ) .وذكرت الشركة العامة لموانئ العراق ، ان " قسم المسافن والصناعات البحرية انهى تسفين الساحبة ( العروبة ) في الحوض العائم (حطين ) .وستتم بعد ذلك معالجة الثقب الموجود في خزان المقدم من قبل وحدة اللحام وصبغه بالاصباغ البحرية المقاومة للصدأ والاملاح" ./انتهى5

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