قانون الحبوب البريطاني ... والاقتصاد الساذج العراقي

2021/06/24 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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منعت قوانين الحبوب الأولى في بريطانيا

تصدير الحبوب.



وفي القرن السادس عشر

أُبيح لمُلاك الأراضي تصدير الحبوب إذا

ماهبطت الأسعار إلى حدٍّ متدن جدًا.

وبعد أن نما عدد السكان في ال

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