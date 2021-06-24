2021/06/24 | 14:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاسوار عبد الواحد متحدياً حكومة الإقليم: سأبيع لتر البنزين بـ500 دينار

اعلن رئيس حراك الجيل الجديد رجل الاعمال شاسوار عبد الواحد، أنه سيبيع البنزين في إقليم كوردستان بسعر 500 دينار عراقي للتر الواحد إلى المواطنين اعتباراً من اليوم الخميس .

وقال شاسوار عبد الواحد في مؤتمر صحفي عقده في القرية الالمانية في السليمانية، انه وتحديا لحكومة الاقليم انه سيوزع البنزين "النورمال" العادي بسعر 500 دينار بعد ان وصل الى 725 دينارا مساندة للمواطنين ووضع الحكومة في احراج، وفق تعبيره.

وأضاف: نحن نملك في الاقليم مصفاتين احداهما في السليمانية والاخرى في اربيل تعمل للأحزاب وليس للمواطن ووضعوا جمارك على البنزين الإيراني ليرتفع سعره أيضا.

وزاد بالقول: "انا اتحدى الحكومة ان تعلن أمام الصحفيين حقيقة أسعار البنزين اذا رفعت رسوم البنزين 175 دولارا للصهريج الواحد و سيكون اسعارها 500-550 دينار"

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