بالصور .. بلاسخارت تلتقي عائلة الشهيد المغدور إيهاب الوزني

2021/06/24 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زارت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت منزل الناشط المغدور إيهاب الوزني والتقت عائلته في محافظة كربلاء، في رسالة لدعم حقوق الناشطين والمطالبة بكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقال مصدر محلي إن بلاسخارت التقت أيضا خلال زيارتها كربلاء بعدد من الناشطين والمتظاهرين للاستماع الى مطالبهم وابرز التحديات التي تواجههم ،كما بحثت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي السبل الكفيلة لحماية التظاهرات وارواح الناشطين.

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