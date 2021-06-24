أميركا وتركيا تبحثان تأمين مطار كابل بعد الانسحاب الكامل

2021/06/24 | 14:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مسؤولون عسكريون أميركيون وأتراك في العاصمة أنقرة، الخميس، وذلك لمناقشة خطط القوات التركية مواصلة تأمين مطار كابل بعد انسحاب الولايات المتحدة وقوات حلف الناتو الأخرى من أفغانستان.

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