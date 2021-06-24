يحملون جنسيات عربية.. القبض على نساء واطفال تسللوا من سوريا الى العراق

2021/06/24 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القاء القبض على تسعة اشخاص تسللوا الى العراق عبر الشريط الحدودي مع سوريا.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى-، ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم التأكد من تحرك اشخاص عدة من الجانب السوري لعبور الساتر الحدودي باتجاة الاراضي العراقية".

واضاف البيان انه "وعلى ضوء ذلك تم توجيه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وقوة من الفوج الثاتي لواء المشاة 71 لنصب كمين لهم في قرية كاني عطار التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى القريبة من الحدود المشتركة"، مؤكدا "القبض عليهم فور اجتيازهم الساتر الحدودي".وتابع "تبين ان المتسللين ٩ اشخاص، ٤ نساء و 5 أطفال يحملون جنسيات عربية"، مشيرا الى "تسليمهم لمركز شرطة ربيعة اصوليا ".

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