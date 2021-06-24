2021/06/24 | 14:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفاد علماء آثار روس، اليوم الخميس، باكتشاف مدينة اثرية غير معروفة عمرها 4000 عام جنوبي العراق.وقال الباحث الرائد في قسم النظرية والمنهجية في معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق روسي يكتشف مدينة أثرية غير معروفة عمرها 4000 عام بذي قار المركز الخبري الوطني.

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