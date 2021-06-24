وفد عراقي يبحث في السعودية تأمين طريق عرعر وإزالة معوقات التبادل التجاري

2021/06/24 | 14:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس نائب قائد العمليات المشتركة، عبد الأمير كامل الشمري، وفدا عراقيا ضم مدير عام الهيئة العامة للجمارك وممثلين من وزارة الخارجية وقيادة قوات حرس الحدود وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومدير عام النقل البري ومدير عام السفر والجنسية؛ للمشاركة …

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