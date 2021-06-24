التخطيط العراقية: ارتفاع أسعار المواد الإنشائية المحلية والمستوردة خلال مايو

2021/06/24 | 14:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط، العراقية اليوم الخميس، عن استمرار ارتفاع أسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة من قبل القطاع الخاص، متأثرةً بارتفاع أسعارها في السوق العالمية.وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي بحسب بيان للوزارة …

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