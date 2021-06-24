حقوق الانسان تطالب بتأجيل امتحانات السادس الاعدادي إلى أيلول المقبل

2021/06/24 | 14:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت مفوضية حقوق الانسان، بتأجيل امتحانات السادس الاعدادي إلى أيلول المقبل.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان إن “الأوضاع الانسانية التي مر بها طلبة الصف السادس الاعدادي هذا العام تقتضي إعادة النظر بموعد الامتحانات وجعلها في الأول من أيلول”.

وأكد الغراوي أن “الاوضاع الاستثنائية التي مر بها طلبة الصف السادس الاعدادي من أنتشار جائحة كورونا واعتماد التعليم الالكتروني وعدم اكمال المنهاج وحرارة الصيف والاوضاع الانسانية والنفسية التي مرو بها تقتضي اعادة النظر بموعد الامتحانات النهائي”.

واضاف الغراوي “اننا نطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية النظر بانسانية للظروف التي مر بها الطلبة بإن يكون موعد الامتحان النهائي ١ / ٩ / ٢٠٢١ بدلا من منتصف شهر تموز الذي يمثل اعلى درجة لحرارة الصيف مع الانقطاع الدائم للكهرباء”.

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