لافروف: “حلف الأطلسي” يرفض إجراء اتصالات عسكرية مع روسيا

2021/06/24 | 14:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال خطابه في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، عددا من القضايا الهامة.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو فوجئت بعدم رد فعل دول حلف شمال الأطلسي على مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

ونقلت وكالة سبوتنيك إشارة لافروف خلال كلمته في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي إلى “الناتو يرفض الاتصال مع روسيا من خلال الجيش”.

وأشار إلى أن موسكو صُدمت بـ”الدعوات المنافقة” لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بالخروج من معاهدة الأجواء المفتوحة (OST) كرد فعل على قرار الجانب الروسي بالانسحاب من المعاهدة بعد خطوة مماثلة من قبل.



واشنطن.



وأشار إلى أن إجراءات إنهاء الاتفاقية قد تم إطلاقها بالفعل، وتم إخطار الجهات المودعة لديها.

وقال “لكن رد الفعل على هذه الخطوة الطبيعية تماماً والمحددة منذ فترة طويلة من جانب الناتو والاتحاد الأوروبي، والذي دعا موسكو بشكل نفاق إلى عدم إنهاء المعاهدة، كان لافتا، وكأنهم نسوا قرار واشنطن غير القابل للإلغاء بالانسحاب منها باعتباره”، مضيفاً أن “السبب الجذري للأزمة الحالية”.

يذكر بأن مؤتمر موسكو للأمن الدولي هو منتدى سنوي يجمع ممثلين عن وزارات الدفاع والمنظمات الدولية وخبراء غير حكوميين بحثاً عن إجابات للأسئلة الرئيسية المتعلقة بالأمن الدولي.

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