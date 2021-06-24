2021/06/24 | 14:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني علقت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الخميس، على قيام السلطات الأمريكية بحجب مواقع الكترونية إعلامية عراقية.وذكر بيان للنقابة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر قيام القضاء الأمريكي بحجب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق عراقي على قيام واشنطن بحجب مواقع إعلامية عراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق عراقي على قيام واشنطن بحجب مواقع إعلامية عراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق عراقي على قيام واشنطن بحجب مواقع إعلامية عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).