أوهام البشر - خربشة عقل على جدران الخرافة - سامى لبيب

2021/06/24 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - نحو فهم الإنسان والحياة والوجود (106 ) .- خربشة عقل على جدران الخرافة والوهم (97) .تناولت فى هذه السلسلة من "أوهامنا البشرية " العديد من أشكال الوهم التي تراود البشر كوهم الخلق والمطلق والحرية والوعي ألخ لأري أن جوهر وأساس كل الأوهام هو وهم الوعي أي التحليل والإستنتاج الخاطئ عند التعامل مع الأفكار والرؤى , ومن هنا يأتي وهم الوعي كمُنتج لكل أوهامنا البشرية حيث النظرة والإستنتاج والمعا ......





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