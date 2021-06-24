حكومات جديدة ومعطيات متجددة في المنطقة - سنية الحسيني

2021/06/24 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني لا يمكن إغفال التطورات الجديدة التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي من شأنها التأثير على طبيعة التفاعلات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، كما قد تؤثر على نتائج تلك التفاعلات في مرحلة ما.



ويعد صعود الرئيس الديمقراطي الأميركي جو بايدين إلى سدة الحكم مطلع العام الحالي من أهم تلك التطورات، كما يعتبر سقوط حكومة بنيامين نتنياهو عن سدة الحكم في إسرائيل وصعود حكومة أخرى جديدة أكثر تفاهماً مع الإدار ......





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