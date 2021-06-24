سيّدات العراق بمواجهة سنغافورة وكوريا الشمالية واندونيسيا في تصفيات آسيا

2021/06/24 | 14:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة لتصفيات آسيا 2022 إلى جانب سنغافورة وكوريا الشمالية واندونيسيا .

وجرى يوم الخميس سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة بمواجهة كوريا الشمالية وسنغافورة واندونيسيا، ويشارك في التصفيات 28 منتخباً، جرى توزيعها بين 8 مجموعات، بحيث تضم 4 مجموعات تحوي كل واحدة منها أربعة منتخبات، في حين تضم 4 مجموعات ثلاثة منتخبات، وجاءت القرعة على النحو الآتي:

- المجموعة الأولى: الصين تايبيه (مستضيفة المجموعة)، البحرين، تركمانستان، لاوس

- المجموعة الثانية: فيتنام، طاجيكستان (مستضيفة المجموعة)، المالديف، افغانستان

- المجموعة الثالثة: كوريا الشمالية، سنغافورة، العراق، اندونيسيا (مستضيفة المجموعة)

- المجموعة الرابعة: ميانمار، الإمارات، غوام، لبنان

- المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، أوزبكستان (مستضيفة المجموعة)، منغوليا

- المجموعة السادسة: الفلبين، هونغ كونغ، نيبال (مستضيفة المجموعة)

- المجموعة السابعة: الأردن، إيران، بنغلادش (مستضيفة المجموعة)

- المجموعة الثامنة: تايلاند، فلسطين، ماليزيا

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