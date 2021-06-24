بالوثيقة.. الكهرباء تزف بشرى للمشمولين بالتثبيت على ملاكها الدائم

2021/06/24 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

زفت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، بشرى إلى الموظفين العقود المشمولين بالتثبيت.

ووجهت الوزارة، اعماماً الى جميع شركاتها تضمن احتساب المدة العقدية للمشمولين بالتثبيت على الملاك الدائم، لغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ لغرض التثبيت.

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