بلاسخارت تتوجه الى النجف

2021/06/24 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اختتمت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت زيارتها لكربلاء وتوجهت الى النجف .وكانت بلاسخارت قد وصلت الى كربلاء صباح اليوم والتقت المحافظ نصيف الخطابي وزارت عائلة الشهيد ايهاب الوزني ./ انتهى

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