وفد من العتبة العباسية يقدم

2021/06/24 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الدكتور حيدر العبادي في مكتبه

اليوم الاحد ، وفد العتبة العباسية

المقدسة .

وقدم وفد العتبة ، موسوعة فتوى الدفاع

الكفائي ، الى الدكتور حيدر العبادي

الذي اشاد بجهود القائمين على كتابتها .

وبين ا

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