الصدر يستقبل ممثلي أصدقاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2021/06/24 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل سفير جمهورية العراق لدى لندن

محمد جعفر الصدر عدداً من أعضاء منظمة

أصدقاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التابع لحزب المحافظين، وهم كل من رئيس

المنظمة السيد محمد اميرسي، ومديرها

السيد جيمي باودن، وم

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