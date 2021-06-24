2021/06/24 | 14:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سنة ونصف من عقد مؤتمر برلين تحت إشراف الأمم المتحدة، استضافت العاصمة الألمانية النسخة الثانية من نفس المؤتمر، الذي يضم أبرز أطراف الصراع الليبي والحكومة الانتقالية الجديدة، لتثبيت الاستقرار في البلاد.

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