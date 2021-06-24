“المركز الخبري” ينشر تفاصيل لقاء بلاسخارت مع عائلة الشهيد “الوزني”

2021/06/24 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الخميس، كواليس زيارة ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الى عائلة الشهيد الناشط ايهاب الوزني في كربلاء.وقالت والدة الشهيد الوزني، في حديث لـ”المركز […]

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