الطيران السوري يستأنف رحلاته الجوية إلى أبوظبي

2021/06/24 | 14:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مؤسسة الطيران العربية السورية استئناف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

ودعت وزارة النقل السورية – في بيان لها اليوم الخميس – المسافرين إلى مراجعة مكاتب السورية للطيران للاستعلام عن أسعار التذاكر والحجز.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 15 من حزيران استئناف رحلاتها المباشرة من دمشق إلى دبي والشارقة اعتباراً من الأحد الماضي على متن الخطوط الجوية السورية.

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