الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف للموظفين والمنتسبين والمتقاعدين

2021/06/24 | 15:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرشيد، الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.

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ودعا المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 حزيران 2021)، "كافة المستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واضاف ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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