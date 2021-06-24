إندونيسيا تسجل ارتفاعا قياسيا بإصابات كورونا

2021/06/24 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت إندونيسيا اليوم الخميس، أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 20574 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و53995، وفقا لبيانات وزارة الصحة.وأظهرت البيانات […]

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