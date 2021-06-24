خطاب شديد اللهجة من النزاهة النيابية لوزارة المالية بشأن الموازنة (وثيقة)

2021/06/24 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

خاطبت لجنة النزاهة النيابية، وزارة المالية، مطالبة إياها بالتقيد بتنفيذ بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 بالاخص نصوص المادتين 10-11 ، وقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 .



وعدم الالتزام بأي قرار من مجلس الوزراء او جهة اخرى تحت اي ذريعة ، وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية الجزائية والمدنية.

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