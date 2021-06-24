ضبط صيدليتين وهميتين ومختبر يعمل بصورة غير قانونية في ديالى

2021/06/24 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / ضبطت فرق قسم التفتيش في دائرة صحة ديالى صيدليتين وهميتين ومختبرا وهميا للتحليلات المرضية في المحافظة .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان فرق التفتيش ، بالتنسيق مع الامن الوطني ومفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية في شرطة ديالى ، ضبطت صيدليتين وهميتين ومختبرا للتحليلات المرضية يعمل بصور غير قانونية في ناحية قزانية الحدودية " .واضاف :" ان فرق التفتيش صادرت كميات من الادوية منتهية الصلاحية وبعض اجهزة التحليلات المرضية وفق محضر رسمي واحالت اصحاب الصيدليتين والمختبر الى القضاء "./انتهى

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