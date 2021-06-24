تسجيل عشرات الاصابات بفايروس كورونا بين موقوفين في مراكز شرطة بالبصرة

2021/06/24 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وثقت مفوضية حقوق الانسان ( ٤٥ ) اصابة لموقوفين في مركز شرطة الهادي العائد لمديرية شرطة البصرة من أصل (٨٨ ) موقوفا ، وعددامن الاصابات في قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الاكتظاظ الكبير في هذه المواقف وقدم الابنية وعدم وجود قاعات للعزل سواء للمصابين أو الملامسين من الموقوفين ، ادت الى ارتفاع هذه الإصابات".وطالب وزيري الداخلية و الصحة وقائد شرطة البصرة باتخاذ اجراءات فورية بنقل المصابين للمراكز الصحية المتخصصة للتعامل مع جائحة كورونا وانشاء قاعات خاصة لعزل المصابين والملامسين والحفاظ على حياة الموقوفين، وكذلك رجال الشرطة المتواجدين في المراكز والبدء بحملة تطعيم للموقوفين وتعقيم وتعفير كافة مراكز مديرية شرطة البصرة ضد فايروس كورونا./انتهى7

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