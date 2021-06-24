قمة ثلاثية بين العراق والأردن ومصر الأحد المقبل في بغداد

2021/06/24 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت القناة الروسية، اليوم الخميس،

بأن قمة ثلاثية ستعقد بين العراق

والأردن ومصر، يوم الأحد المقبل في

العاصمة بغداد.

وقالت القناة إن القمة سيحضرها رئيس

الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي،

والعاهل الأردني

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