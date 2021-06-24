نقابة الصحفيين العراقيين بخصوص حجب مواقع الكترونية عراقية:قرصنة امريكية ضد الاعلام الحر

2021/06/24 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت نقابة الصحفيين العراقيين،

الخميس، على قيام السلطات الأمريكية

بحجب مواقع الكترونية إعلامية عراقية.

وذكر بيان للنقابة حصلت وكالة نون عليه،

أن "نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر

قيام القضاء الأمريكي

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