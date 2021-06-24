2021/06/24 | 15:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يسجل إصابات مخيفة في سجون البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يسجل إصابات مخيفة في سجون البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).