"شيطان على هيئة إنسان".. استنفار أمني كبير بحثا عن "سفاح برازيليا"

2021/06/24 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم استنفار أكثر من 300 شرطي واستخدام طائرات مسيّرة وطوافات في ملاحقة شبيهة بأفلام هوليوود قرب برازيليا، لم تنجح السلطات البرازيلية في القبض على المنفذ المفترض لأربع جرائم قتل وسط حالة ذعر لدى السكان.

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