2021/06/24 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، توثيق إصابة 45 موقوفاً ‏بفيروس كورونا في مركز شرطة بالبصرة.‏ وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توثيق إصابة 45 موقوفا بفيروس كورونا في مركز شرطة بالبصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توثيق إصابة 45 موقوفا بفيروس كورونا في مركز شرطة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توثيق إصابة 45 موقوفا بفيروس كورونا في مركز شرطة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).